Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı! A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, yüzde 32 indirim...

A101'de %32'lik indirim kampanyası başladı. 28 Nisan'da başlayan indirimler hatfa sonunu da kapsıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler hemen A101 mağazalarına koşsun. A101'de bu hafta sonu neler var diye merak eden vatandaşlar büyük kampanya ile sevinç yaşadı. Yoğun ilgi gören yeni A101 aktüel ürünler kataloğunda yüzde 32'lik kampanyanın yanı sıra çay, salça ve tuvalet kağıdında da dikkat çeken indirimler uygulandı. İşte A101 28-30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ!