Aktüel ürünler kataloğu az önce yayımlandı! A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağı, yüzde 32 indirim...
A101'in bu haftaki indirimleri ''tavan kuvvet' dedirtti. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan A101 zincir mağazaları hafta sonunun gelmesiyle gıda ve teknolojik ürünlerde bombayı patlattı. Buna göre yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Elektronik ve teme gıda ürünlerinde dev indirim az evvel başladı. Çay, salça, tuvalet kağıdı, ayçiçek yağında fiyatlar düştü. İşte A101 28- 30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...
28.04.2023 13:04 - Son Güncelleme: 28.04.2023 13:04
A101'de %32'lik indirim kampanyası başladı. 28 Nisan'da başlayan indirimler hatfa sonunu da kapsıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyenler hemen A101 mağazalarına koşsun. A101'de bu hafta sonu neler var diye merak eden vatandaşlar büyük kampanya ile sevinç yaşadı. Yoğun ilgi gören yeni A101 aktüel ürünler kataloğunda yüzde 32'lik kampanyanın yanı sıra çay, salça ve tuvalet kağıdında da dikkat çeken indirimler uygulandı. İşte A101 28-30 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ!