Aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! Tarım Kredi marketleri 22-28 Şubat 2023 FİYAT LİSTESİ! Zeytinyağı, makarna, sıvı sabun, fasulye...
Tarım Kredi 22-28 Şubat 2023 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Peki bu hafta Tarım Kredi marketlerinde hangi ürünler, ne kadar fiyata satılacak? Bu hafta indirimli ürünler arasında Zeytinyağı, Makarna, Sıvı Sabun, Fasulye ne ararsanız var! Tarım Kredi Kooperatif Marketleri indirimlerinin bitmesine son 1 hafta kaldı. Kaçırmak istemeyenler için fiyat listesine haberimizde yer verdik. İşte indirimli ürünler listesi...
21.02.2023 23:43 - Son Güncelleme: 21.02.2023 23:43
Tarım Kredi marketleri indirim kampanyalarını yeniledi. 22-28 Şubat 2023 tarihleri arasında 39 farklı üründe fiyat tazelendi. Anadolu kuru fasulye 1000 gram 7 ml 32,50 TL, Elit sıvı sabun çeşitleri 750 ml lavanta – okyanus – Hindistan cevizi 11,90 TL, TK makarna çeşitleri 500 gram burgu – fiyonk – ince uzun – spagetti- arpa – tel şehriye 9,90 TL ve TK riviera zeytinyağı 5 litre 469,90 TL'ye satışa çıktı. İşte indirime giren tüm ürünler...