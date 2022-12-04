Aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! A101 4-9 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Salça, tuvalet kağıdı, 1 alana 1 bedava...

A101'in bu haftaki indirimleri 'yok artık' dedirtti. Her hafta farklı ürünlerde indirim yapan zincir marketleri bu hafta gıda ürünlerinde bombayı duyurdu. Buna göre mutfak temel ihtiyaç ürünlerinde dev indirim başladı. Dondurulmuş bütün piliç 27,95'e düştü. İşte A101 4-9 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ tamamı...