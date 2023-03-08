Aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı! 5 litresi %10 indirimli Ayçiçek yağı 134 TL! A101 8-9-10-11 Mart 2023 FİYAT LİSTESİ! Çay, havlu...
a101'de indirim haftası başladı! 5 litresi %10 indirimli Ayçiçek yağı 134 TL'ye satılıyor! A101'in yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta 'Haftanın Yıldızları' kataloğunda Birşah ayran, Çaykur filiz çayı, sıvı yağ, Mistral kağıt havlu yer alıyor. Aldın Aldın kataloğunda ise plazma, telefon, buzdolabı, çamaşır makinesi, dikiş makinesi, elektrikli süpürge, el mikseri, fincan takımı, bisiklet, koltuk takımı ve daha bir çok ev ihtiyacı bulunuyor. İşte A101 8-9-10-11 Mart 2023 fiyat listesi...
08.03.2023 16:34 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:34
A101 zincir marketlerde 8-9-10-11 Mart'a özel indirimler başladı. Bu hafta gıda ürünlerinden küçük ev eşyalarına, mobilya takımlarından, teknolojik aletlere birçok ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekliyor. İşte A101 8-9-10-11 Mart aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi...