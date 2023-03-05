Aktüel ürünler kataloğu az evvel sergilendi! Kooperatif marketlerine bugün giden havada kapacak! Tarım Kredi 5 Mart! Çamaşır deterjanı 104,90 TL!

Aktüel ürünler kataloğu az evvel yayımlandı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerine bugün giden havada kapacak! 5 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli! Haftalık olarak yayımlanan indirim ürünlerini yakından takip edenler bu haftanın indirim kataloğunu araştırıyor. İşte Tarım Kredi 5-14 Mart 2023 indirimli fiyat listesi.