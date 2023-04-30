Aktüel ürünler kataloğu az evvel raflara düştü! A101 30 Nisan - 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ! Beta çay Yüksek Tepeler 32,95 TL! 40'lı tuvalet kağıdı...
A101'de 30 Nisan'da başlayıp 4 Mayıs'ta da devam edecek yeni indirimli ürünler belli oldu. Temel gıda ürünlerinde dev indirimler uygulayan A101 zincir marketleri yeni haftanın gelmesiyle elektronik ürünlerde de büyük indirimler başlattı. Görenler ''yok artık'' dedi. Az önce başlayan indirimler arasında Birşah Yarım Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg, Beta Tea Yüksek Tepeler 500 G yer alıyor. İşte A101 30 Nisan- 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ tamamı...
30.04.2023 16:05 - Son Güncelleme: 30.04.2023 16:05
A101, bugünden itibaren yeni indirimli ürünlerin satılmaya başladığını duyurdu. 30 Nisan itibariyle çay, tuvalet kağıdında fiyatlar düştü. 4 Nisan'dan itibaren de elektronik ürünlerde indirim başlayacak. Bu hafta A101'de neler olduğunu merak edenler buraya! Vatandaşlar her hafta yeni indirimlere imza atan A101'in bu hafta hangi ürünlerde indirim uyguladığını merak ediyor. İster gıda, ister temizlik ister teknolojik aletler! Ne ararsanız var! İşte A101 30 Nisan - 4 Mayıs 2023 FİYAT LİSTESİ!