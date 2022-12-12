Aktüel ürünler kataloğu az evvel belli oldu! ŞOK 12-20 aralık indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022! 12’li tuvalet kağıdı 50 TL’ye düştü! Duş jeli...

ŞOK'ta bu haftanın ürünleri belli oldu. 12 Aralık'tan başlayıp 20 Aralık'a kadar sürecek indirimli ürünler satışa çıktı. Kataloğa göre bazı ürünlerin indirim süresi 13 Aralık'ta sona erecek. Yeni katalogda kışlık giyim ürünleri, mobilya ve oturma grubu, elektronik ürünler, züccaciye, kişisel bakım, temizlik ve gıda ürünlerinde indirimler yer alıyor. İşte ŞOK 12-20 aralık indirimli ürünler FİYAT LİSTESİ 2022!