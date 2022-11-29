Aktüel kataloğu ışıkları yandı! Tarım Kredi 29 Kasım FİYAT LİSTESİ! 12'li Solo 80 TL altına düştü! Ayçiçek yağı 34,90, Mercimek 25,90...
Tarım Kredi marketlerinde 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde vatandaşları dev indirimler bekliyor. 2 gün boyunca Ayçiçek yağı 34,90, Mercimek 25,90 TL'den satışa çıkacak. Ayrıca Solo 12'li havlu kağıdı 80 TL altına düştü. İşte Tarım Kredi güncel FİYAT LİSTESİ!
29.11.2022 22:04 - Son Güncelleme: 29.11.2022 22:04
Tarım Kredi'de indirimler 30 Kasım'da sona erecek. Kasım ayının son indirimleri yapıldı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde güncel fiyatlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler özellikle dikkat çekiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte güncel indirimli ürünler tamamı...