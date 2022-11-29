Aktüel kataloğu ışıkları yandı! Tarım Kredi 29 Kasım FİYAT LİSTESİ! 12’li Solo 80 TL altına düştü! Ayçiçek yağı 34,90, Mercimek 25,90...

Tarım Kredi'de indirimler 30 Kasım'da sona erecek. Kasım ayının son indirimleri yapıldı. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde güncel fiyatlar yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde yapılan indirimler özellikle dikkat çekiyor. Peki bu hafta Tarım Kredi'de hangi ürünler indirimde? İşte güncel indirimli ürünler tamamı...