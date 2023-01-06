Aktüel kataloğu az evvel raflara düştü! Tarım Kredi 6 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! 5 LT TMO Ayçiçek yağı 136 TL altında! 16 rulo tuvalet kağıdı, mercimek, şeker...

6 Ocak geldi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün indirim başladı. Az evvel güncel aktüel ürünler kataloğu raflara düştü. Bugünden itibaren yepyeni ürünlerde büyük indirimler uygulandı. Peki Tarım Kredi hangi ürünlerde indirim yaptı? Yağ, kola, mercimek, şeker, hem kaşar peynir, hem beyaz peynir ve daha envai çeşit üründe dev indirim yapıldı. Takvim.com.tr olarak Tarım Kredi güncel kataloğu haberimizde liste halinde derledik. İşte Tarım Kredi 6-7-8 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ...