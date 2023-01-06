Aktüel kataloğu az evvel raflara düştü! Tarım Kredi 6 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ! 5 LT TMO Ayçiçek yağı 136 TL altında! 16 rulo tuvalet kağıdı, mercimek, şeker...
Tarım Kredi Kooperatif marketleri 6 Ocak 2023 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 8 Ocak tarihine kadar sürece indirimler şimdiden yoğun ilgi görmeye başladı. Buna göre TMO Ayçiçek yağı 136 TL altına düştü. Sıvı yağın yanı sıra mercimek, şeker, yumurta, kaşar peyniri ve tuvalet kağıdı da ucuza satılmaya başlandı. 2023 yılının ilk indirimlerini duyuran Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bu haftaki tüm indirimli ürünlerin listesine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Tarım Kredi 6 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ!
06.01.2023 15:55 - Son Güncelleme: 06.01.2023 15:55
6 Ocak geldi Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde bugün indirim başladı. Az evvel güncel aktüel ürünler kataloğu raflara düştü. Bugünden itibaren yepyeni ürünlerde büyük indirimler uygulandı. Peki Tarım Kredi hangi ürünlerde indirim yaptı? Yağ, kola, mercimek, şeker, hem kaşar peynir, hem beyaz peynir ve daha envai çeşit üründe dev indirim yapıldı. Takvim.com.tr olarak Tarım Kredi güncel kataloğu haberimizde liste halinde derledik. İşte Tarım Kredi 6-7-8 Ocak 2023 FİYAT LİSTESİ...