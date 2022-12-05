Aktüel indirim kataloğu fişeği çaktı! TMO Ayçiçek yağı 136 TL altına düştü! Tarım Kredi 5 Aralık 2022 FİYAT LİSTESİ! Mercimek, 6’lı maden suyu...

Yeni Tarım Kredi Kooperatif Market indirimli ürünleri belli oldu. 2022 yılının son ayında dev kampanya başladı. Kampanyaya göre 15 Aralık'a kadar seçili ürünlerde büyük indirimler uygulandı. Tarım Kredi marketlerinin güncel aktüel kataloğu vatandaşlar tarafından merakla belkeniyordu. Salam, sucuk, sosis, yereyağı, ayçiçek yağı, peynir, yoğurt gibi süt ve süt ürünleri ve daha bir çok üründe fiyatlar düştü. İşte Tarım Kredi Kasım 2022 FİYAT LİSTESİ...