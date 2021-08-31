Akıllara yer edecek haber! SGG, SSK ve Bağkur'lu emeklilik müjdesi! Aylık 38 lira veriyorsunuz maaş bağlanıyor!
Ve artık netleşti! Aylık 38 lira veriyorsunuz maaş bağlanıyor! Erken emeklilik amacıyla prim günü eksik olan ya da sigorta başlangıç tarihini öne çekmek isteyenler yalnızca doğum, askerlik değil 10 başlıkta borçlanma hakkına sahip. Yaş ve sigorta zamanını gerçekleştiren çoğu yolla eksik günlerini borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. Eksik prim günü tamamlamak, sigorta başlangıcını öne çekmek için yapılan borçlanmada tamamını değil ihtiyaç kadar borçlanmak yeterli. Borçlanmadan vazgeçilmesi durumunda borçlanılan tutar iade alınabilir. Borçlanma için ödenen primler ücret geliri elde eden memur, işçi, serbest meslek kazancı elde edenlerin vergi matrahından düşürülebilir.
Emekli olmak isteyen milyonları kapsıyor. Erken emeklilik fırsatı. Aylık 38 liraya emekli olabilirsiniz. Sigortalı olmadan doktora öğrenimi, tıpta eksperlik amacıyla geçirilen süreler, avukatlık stajı, memurların aylıksız izin süreleri, kısmi süreli çalışanlar, yurtdışındaki öğrenim süreleri, fahri asistanlık dönemi, polis ve askerlerin sivil öğrencilik süreleri, usta, eksper öğreticilik süreleri de borçlanma kapsamında bulunuyor. Bu seneler amacıyla sigortalılar günlük asgari 38 lira ile azami 286 lira arasında günlük prim ödeyerek borçlanma yapılabilir ve emekli olabilirsiniz. İşte emekli olmak amacıyla milyonları kapsayan detaylar...
Sigortalı olmadan doktora öğrenimi, tıpta eksperlik amacıyla geçirilen süreler, avukatlık stajı, memurların aylıksız izin süreleri, kısmi süreli çalışanlar, yurtdışındaki öğrenim süreleri, fahri asistanlık dönemi, polis ve askerlerin sivil öğrencilik süreleri, usta, eksper öğreticilik süreleri de borçlanma kapsamında bulunuyor. Bu seneler amacıyla sigortalılar günlük asgari 38 lira ile azami 286 lira arasında günlük prim ödeyerek borçlanma yapabilir.
İHTİYAÇ KADAR BORÇLANMA
Eksik prim günü tamamlamak, sigorta başlangıcını öne çekmek için yapılan borçlanmada tamamını değil ihtiyaç kadar borçlanmak yeterli. Borçlanmadan vazgeçilmesi durumunda borçlanılan tutar iade alınabilir. Borçlanma için ödenen primler ücret geliri elde eden memur, işçi, serbest meslek kazancı elde edenlerin vergi matrahından düşürülebilir.
1- BORÇLANILACAK SÜRELER NELERDİR?
Doğum, askerlik, sigortalı olmadan doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için geçirilen öğrenim, bir yıllık avukatlık stajı, yurtdışı eğitim, hekimlerin fahri asistanlık dönemi, uzman ve usta öğreticilikte geçen yıllar, kısmi süreli iş sözleşmeli sigortalıların çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılabilir. Polis, komiser yardımcısı, subay, astsubayların sivil öğrenim dönemi, memurların aylıksız izin süreleri de borçlanılabilir.
2- GREV VE LOKAVTTA GEÇEN SÜRELERİ DE KAPSIYOR MU?
Grev ve lokavtta geçen süreler de borçlanılabilir. Seçim yasaları kapsamında görevinden istifa edenler, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden ay başına kadar açıkta geçirdikleri süreleri borçlanabilir. Herhangi bir suçtan tutuklanan, gözaltına alınıp da beraat edenler bu sürelere yönelik prim ödemesi yapabilir. Sıkıyönetim Kanunu'ndaki gözaltı süreleri de bu kapsamda.