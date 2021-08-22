Akıllar durdu! 5 bankada faizler taban yaptı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Akbank konut kredisi kampanyası patladı
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Akbank güncel kredi faiz oranları ne kadar? Salgın süreci ile başlayan ekonomik olumsuzluklar, bankaların kredi paketlerine olan isteği artırdı. Genellikle kamu bankaları doğrultusundan yayılan ideal fiyatlı kredi paketleri ilginin odağı oluyor. Peki, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Akbank başka bütün bankaların güncel kredi faiz oranları… Şubeye giderek, şube personeli ile görüşerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Ancak hiç araştırma yapmadan şubeye direkt gitmek zaman kaybı olacaktır. Bu yüzden başvuru yapmak istenilen bankanın kredi ürününü mutlaka internet üzerinden incelenmesi gerekir.
22.08.2021 08:56
- Son Güncelleme: 22.08.2021 08:56
Bankaların güncel kredi faiz oranları, gereksinim sahibi kişilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları yanında getirdi. Bu durum, başta kamu bankaları olmak üzere bütün bankalar doğrultusundan yayılan ideal fiyatları kredi paketlerine olan isteği arttırdı. Halihazırda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Akbank gereksinim-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorularına cevap arıyor. İşte bankaların kredi faiz oranları