Akıllar durdu! 5 bankada faizler taban yaptı! Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB, Akbank konut kredisi kampanyası patladı

Bankaların güncel kredi faiz oranları, gereksinim sahibi kişilerin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bilindiği üzere pandemi süreci ekonomik anlamda olumsuzlukları yanında getirdi. Bu durum, başta kamu bankaları olmak üzere bütün bankalar doğrultusundan yayılan ideal fiyatları kredi paketlerine olan isteği arttırdı. Halihazırda kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, TEB ve Akbank gereksinim-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu sorularına cevap arıyor. İşte bankaların kredi faiz oranları