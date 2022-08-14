Akaryakıta ZAM o tarihte başlıyor 📢 BRENT PETROL bu hafta yükseldi! 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyat listesi...

Akaryakıta zam mı geldi? Benzin, motorin, LPG 1 litresi ne kadar, kaç TL oldu? şeklindeki soruların yanıtları araştırılıyor. Son dakika bilgiye göre 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıtta zam bekleniyor. Geçtiğimiz hafta düşüşte olan brent petrol 99,31 dolara kadar çıktı. Yükseliş akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. Peki 14 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları belli oldu mu? İşte fiyat listesi...