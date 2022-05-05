AKARYAKITA ZAM İNDİRİM GELDİ Mİ? 6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları: İstanbul, Ankara, İzmir...

AKARYAKITA ZAM - İNDİRİM GELDİ Mİ? sorusu 5 Mayıs itibariyle gündemde yer almaya başladı. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki sık değişiklikler nedeniyle milyonlarca sürücü de benzin, motorin (mazot), otogaz ve LPG güncel fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. Son zamanlarda sık sık indirim ve zam haberleri duyuruluyor. Son olarak 6 Mayıs itibariyle yeni bir zam geleceği iddia edildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir 6 Mayıs benzin, motorin (mazot), otogaz, LPG İNDİRİMLİ ZAMLI fiyatları tam liste...