Akaryakıta son dakika flaş İNDİRİM! 18,63 TL’ye düştü! 3 Eylül 2022 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...

SON DAKİKA AKARYAKITA İNDİRİM HABERLERİ!Akaryakıta peş peşe indirim uygulandı. 81 ildeki araç sahiplerine güzel haber geldi. Brent petroldeki son durumla birlikte benzin ve motorinde indirim bu gece yarısından itibaren indirim gerçekleştirildi. LPG'ye ise önümüzdeki hafta uygulanması bekleniyor. Yeni indirimle birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 18,63TL'ye, Ankara'da 18,75 TL'ye, İzmir'de 18,75 TL'ye geriledi. İşte 3 Eylül 2022 BENZİN, MOTORİN, LPG fiyatları! İstanbul, Ankara, İzmir, Shell, Opet, BP...