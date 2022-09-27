Akaryakıt fiyatları eski rakamlarına dönüyor! Benzin, motorine indirim aylar önceki fiyatlar uygulanacak! Yakıta 5 TL'nin üzerinde...
Brent petroldeki düşüşle birlikte akaryakıt fiyatlarına da indirim bekleniyor. Brent petrolün varili 27 Eylül 20202 itibatiyle uluslararası piyasalarda 83,95 dolardan işlem görüyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte 130 dolar seviyelerine çıkan Brent petrol bu hafta sert düştü. Hal böyle olunca vatandaşlar benzin, motorin, LPG fiyatlarında düşüş olacak mı merak ediyor. Peki Akaryakıt fiyatları eski rakamlarına dönecek! Benzin, motorine indirim aylar önceki fiyatlar konuşuluyor. İşte güncel akaryakıf fiyatları...
Benzin, motorine indirim var mı sorusu sabah saatlerinden itibaren sürücüler tarafından araştırılıyor. Brent petrolde tarihi düşüş akaryakıta indirim olarak yansıyacak mı merak ediliyor. Akaryakıtta indirimin 5 liranın üzerinde olabileceği konuşuluyor. Milyonlarca araç sahibi heyecanla indirimin gelip gelmeyeceğini sorguluyor. İşte detaylar...
27 EYLÜL BRENT PETROL DÜŞTÜ
Dün 86,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 10.00 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,32 artarak 83,95 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,83 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatlarındaki artışta, arz yönlü belirsizlikler ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üreticilerinden beklenen arz kesintisi etkili oldu. Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşıyla gerginliğin artması ve yeni AB yaptırımları ihtimaliyle yükselişe geçti.
Yatırımcılar, OPEC+ üreticilerinin kasım ayı üretimlerine karar verecekleri 5 Ekim'deki toplantısına odaklandı. Grup, ekim ayında üretimi günde 100 bin varil azaltmayı kabul etmişti.
Küresel ekonomik durgunluk korkuları ve ABD dolarının yükselen değerinden kaynaklanan talep endişeleri nedeniyle petrol fiyatları dün 9 ayın en düşük seviyelerine inmişti.
Brent petrolde teknik olarak 84,23 ile 84,53 dolar aralığının direnç, 83,29 ile 83,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?
Ham petrol resesyon korkuları ve güçlenen ABD doları ile 76, brent petrol ise 82 dolara kadar gerilerken, benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi.