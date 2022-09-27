Akaryakıt fiyatları eski rakamlarına dönüyor! Benzin, motorine indirim aylar önceki fiyatlar uygulanacak! Yakıta 5 TL’nin üzerinde...

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ, NE ZAMAN?

Ham petrol resesyon korkuları ve güçlenen ABD doları ile 76, brent petrol ise 82 dolara kadar gerilerken, benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluştu. Ortaya atılan iddialara göre akaryakıt fiyatlarında 5 liradan daha fazla bir indirim yapılacağı belirtildi.