AK Parti’den EYT açıklaması geldi: EYT çıktı mı, şartları ne oldu? Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri

Yaşa takılanlar 1 saat evvel son dakika kahreden haber geldi. Ak Parti'den EYT açıklaması yapıldı. Binlerce insan, EYT son dakika haberlerini oldukça yakından takip ediyor. Yaşa takılanlar 1 saat önce son dakika haberleri ise yine gündemi değiştirdi. Açıklamalar Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi. Son zamanlarda EYT amacıyla 5 formül sık sık gündeme gelir iken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan çalışmaların gidişatı ile alakalı açıklama geldi. Aynı vakitte Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) konuyla alakalı esnafın talebini dile getirdi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı son hal ne? İşte emekli olmak isteyen EYT'lilerin konuya dair merak ettiği bütün detaylar.