Ailelere PTT'den 1.100 TL ödeme yapılacak! Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ayda 1 kez verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Aile Bakanlığı tarafından dar gelirlilere destek ödemeleri sağlanmaya devam ediliyor. Aralık ayının gelmesiyle beraber sosyal destek ödemelerinin ne zaman yatacağı da merak ediliyor. Kişi başına düşen aylık gelir aralığına göre hesaplanan ödemelerde, gelir miktarına göre yardım tutarı değişiklik gösteriyor. Peki, 1.100 TL ödemeden kimler yararlanacak? İşte detaylar!
Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destekler veriliyor. Bu destek ödemeleri ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik oluyor. Çok sayıda sosyal destek programı yürütülürken; hemen her ihtiyaca yönelik yardım bulunuyor. Bu kapsamda ailelere 1.100 TL ödeme yapılıyor. işte yararlanma şartları...
ÖDEMELERLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi internet sayfasından yapılan açıklamada; "Program dahilindeki gelecek ödemelerde de aynı uygulama sürdürülecek olup destek sağlanacak ayın sonunda ödeme işlemleri güncel veriler ışığında başlatılacaktır. İşlemleri takip eden ayın ilk haftasında ise hak sahibi vatandaşlarımıza Türkiye Aile Destek ödemeleri ulaştırılacaktır." ifadelerine yer verildi.