Ailelere PTT’den 1.100 TL ödeme yapılacak! Yılbaşından önce hesaplara aktarılacak! Ayda 1 kez verilecek! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal destekler veriliyor. Bu destek ödemeleri ailelere, kadınlara, çocuklara, hastalara, işsizlere, yaşlılara ve engellilere yönelik oluyor. Çok sayıda sosyal destek programı yürütülürken; hemen her ihtiyaca yönelik yardım bulunuyor. Bu kapsamda ailelere 1.100 TL ödeme yapılıyor. işte yararlanma şartları...