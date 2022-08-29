Aileler e-Devleti kullanarak başvuru yapsın! Aile Bakanlığı 2.000 TL ve üzeri para dağıtıyor! Onay alanın hesabına yatıyor! T.C kimlik NO ile...
Okula giden çocukların ihtiyaçları karşılanıyor. Devlet öğrenciler için harekete geçirdi. Ailelere ödeme yapılacak. Anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede okuyan öğrencileri ve ailelerini ilgilendiriyor. SED ödemelerini bilmeyen yok. Her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının giderleri karşılansın diye destek ödemesi yapılıyor. Bu yıl da başvurular alınmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında halen ödeme hakkında bilgi sahibi olmayanlar için detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2.300 TL ödeme almanın yolu...
29.08.2022 20:33 - Son Güncelleme: 29.08.2022 20:33
Devlet tarafından ödenen yardım seçeneklerinden biri de SED ödemeleri. Milyonlarca öğrenci derslerin başlamasını bekliyor. Aileleri ise çocuklarının okul ihtiyaçları için yardım arayışına girdi. Bu noktada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal yardımları dikkat çekiyor. Peki SED yardımı nedir, kimler alabilir? Bakan Yanık'tan açıklama geldi. Yanık, "SED'den yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına Ağustos 2022 ödemesi olarak toplam 328.311.460 TL yatırdık" dedi.