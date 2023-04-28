Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ASHB 2431 işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı!

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 bin 431 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular 28 Nisan-08 Mayıs 2023 tarihleri arasında alınacak.