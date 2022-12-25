Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Ocak zammı var mı, ne kadar, kaç TL oldu? Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

Aile sosyal yardım paraları hakkında gelişmeler peşi sıra yaşandı. Aile destek yardımının ödeme tarihi ve yeni yılda artış olup olmayacağı merak edilirken flaş açıklama geldi. Bakan Yanık, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." dedi. Peki Aile sosyal yardım paraları yattı mı? Ocak zammı var mı, ne kadar, kaç TL oldu? İşte Aile destek ödeme TAKVİMİ 2022-2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!