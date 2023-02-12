Aile Destek Şubat 2023 ödeme takvimi! 13 Şubat 2023 Zamlı Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? e-Devlet sorgulama ekranı!
Şubat ayı aile destek paraları hakkında aramalar hız kazandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerinŞubat ayında hangi gün yatacağı araştırılıyor. İhtiyaç sahibi aileler Aile sosyal yardım paralarından yararlanabiliyor. Gözler Şubat ayı Aile destek ödemelerine çevrildi. Peki, 13 Şubat 2023 Zamlı Aile destek ödemeleri YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası erken yatar mı? İşte detaylar...
Şubat ayında Aile Destek ödemeleri hakkında aramalar hız kazandı. Peki, Aile Destek ödemelerine zam var mı? 13 Şubat Aile Destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile sosyal yardım sorgulama ekranı haberimizde...
AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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