Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Hane başına yapılan bu ödemeler kapsamında aileden bir kişinin başvuru yapması yeterli olacak. Bu yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuru yapabileceği belirtildi.