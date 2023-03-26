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Haberler Ekonomi Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Her ay sosyal yardım ödemeleri alanlar nisan ayı için araştırmalara başladı. Vatandaşlar bu sene 20 Nisan 2023 Perşembe günü son oruçlarını tutacak. 21 Nisan 2023 ise bayramın 1. günü olacak. Bu gelişmelerle birlikte ödemelerin erken tarihe alınıp alınmayacağı merak ediliyor. Peki, Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
26.03.2023 17:53 - Son Güncelleme: 26.03.2023 17:53
Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Sosyal yardımlar hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı yaklaşırken ödemelerin erkene alınması gündeme geldi. Peki, Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? İşte detaylar...

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Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı?

Henüz nisan ayı sosyal yardım ödemelerinin erkene çekileceği hakkında resmi açıklama gelmedi. Ödeme takviminde değişiklik olursa haberimize eklenecektir...

Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

15 BİN TL ÖDEME YAPILIYOR!

Aile ve sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan 'Türkiye Aile Destek Paketi' ile 12 ay boyunca ihtiyaç sahibi ailelere aylık yardım ödemesi yapılmaktadır.

Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Hane başına yapılan bu ödemeler kapsamında aileden bir kişinin başvuru yapması yeterli olacak. Bu yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşların e-Devlet Kapısı üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından başvuru yapabileceği belirtildi.

Aile destek parası, SED, evde bakım, engelli, 65 yaş, dul maaşı bayramdan önce yatacak mı? Nisan 2023 Sosyal yardım parası erken yatar mı? 2023 ÖDEME TAKVİMİ!

Başvuru yapmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile birlikte e-Devlet Kapısı'na giriş yaptıktan sonra 'Aile Yardımı' yazarak başvuru ekranına ulaşabilecekleri belirtildi.

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