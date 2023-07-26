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AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU? 2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

Aile Destek Programı'nın uzatıldığının açıklanmasıyla birlikte güncel tutar ve başvuru detayları sıkça araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Destek Paketi ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. Peki Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte başvuru ve sorgulama ekranı.

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Giriş Tarihi 26 Temmuz 2023, 14:54 Güncelleme 26 Temmuz 2023, 14:54
AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU? 2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 1

Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanıyor.

AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU? 2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Aile Destek Programı'nın bu sene de devam edeceğini açıkladı.

AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU? 2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler? 3

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da sosyal yardım programlarının aylık ödemelerini artırdıklarını açıkladı.

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