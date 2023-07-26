AİLE DESTEK PAKETİ ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU? 2023 Türkiye Aile Destek Programı e-Devlet başvuru nasıl yapılır, şartları neler?

1

Aile Destek Paketi zamlandı mı, ne kadar, kaç TL oldu sorusu gündemde vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanıyor.