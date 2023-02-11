AİLE DESTEK ÖDEME TARİHLERİ | 11 Şubat 2023 ZAMLI Aile Destek Ödemesi ne zaman, erken mi yatacak? Bakanlık duyurdu +15 bin TL hesaplara...

2023 Şubat Aile Destek Paketi ödemleri ne zaman yatacak sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Deprem felaketi sonrası Aile Destek ödemeleri erken mi yatacak sorusuna cevap aranmaya başlandı. Peki, Aile Destek ödemeleri ne zaman yatacak? Zamlı Aile Destek ödemeleri ne kadar? İşte merak edilenler...