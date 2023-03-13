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Haberler Ekonomi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşların ekonomik durumlarının yetersiz kalması halinde farklı kalemlerde sosyal yardımlar yapılır. Belirli şartları taşıyan vatandaşlar, ilgili birimlere başvurmaları halinde devletten her ay düzenli ödeme hesağlara geçer. Geçimleri için yetersiz miktarda olan bu sosyal yardımlar, imkanları kısıtlı olan vatandaşlar için büyük bir destek vardır.

takvim.com.tr
13.03.2023 14:27 - Son Güncelleme: 13.03.2023 14:27
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan yardımlar arasında gıda yardımları, yakacak yardımları, muhtaç asker aileleri için yardımlar, yetim ve öksüz yardımları, doğum yardımları ve kira yardımları bulunmaktadır.

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Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Barınma Yardımları

Barınma yardımları, vatandaşların yaşam sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları barınma sorunlarını çözmek amacıyla devlet tarafından sağlanan desteklerdir.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Bu destekler ayni ya da nakdi olarak sunulabilir ve ev bakımı, betonarme ev yapımı yardımı, prefabrik ev yapımı yardımı ve afet kapsamında ev eşyası alımını kapsar.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Kimler Barınma Yardımlarından Faydalanabilir?

Barınma yardımlarından faydalanmak için bazı özel şartları taşımak gerekmektedir. Bu şartlar şunlardır:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından müjde! 35.000-100,000 TL, 200.000 TL ve 300.000 TL ödeme - Başvuran herkese yardım yapılacak…

Yaş Şartı

Barınma yardımlarından yararlanmak için 18 yaşından büyük olmak gerekmektedir.

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