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Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT'den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

Aile Bakanlığı'ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT'den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

Devlet tarafından birçok kişiye yardım ödemesi yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çoklu doğum yardımı ile eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi destek sağlanıyor. Dul kadına 1.000 TL ödeme yapılırken, çoklu doğum yardımında ise 400 TL destek sağlıyor. Peki, kimler bu yardımlardan faydalanabilir? İşte şartlar ve detaylar!

takvim.com.tr
04.10.2022 18:54 - Son Güncelleme: 04.10.2022 18:54
Aile Bakanlığı’ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT’den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

Kadınlara devlet tarafından birçok alanda destekler sağlanıyor. Özellikle sosyal yardımlarda hak sahiplerinin yüzde 60'tan fazlasını da kadınlar oluşturuyor. Ödemeler iki ayda bir olacak şekilde 1.000 lira olarak yapılıyor. İşte kadınlara verilen destekler hakkında detaylar!

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Aile Bakanlığı’ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT’den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

Çoklu doğum yardımı ve eşi vefat eden kadınlara yönelik destek ödemeleri gerçekleştiriliyor.

Aile Bakanlığı’ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT’den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

. Binlerce kişi bakanlığın sunduğu yardımların detaylarının şartlarını sorguluyor. 2022 eşi vefat eden kadınlara yönelik nakdi yardım kaç TL, başvuru şartları neler, başvuru ne zaman? İşte, detaylar...

Aile Bakanlığı’ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT’den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM VE ÇOKLU DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Söz konusu iki yardım için de ikamet edilen il/ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına başvuruda bulunulabilir.

Aile Bakanlığı’ndan ev hanımlarına 1.400 TL nakit para! Banka/PTT’den 2 ayda bir alabilirsiniz! TC kimlik no 2,4,6,8,1,3 olanlara maaş gibi...

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA YÖNELİK YARDIM BAŞVURU ŞARTLARI
Bu yardım; hanede sosyal güvencesi olan birey bulunmaması ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ve son resmi nikahlı eşini kaybetmiş kadınlara yöneliktir.

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