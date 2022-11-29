Aile Bakanlığı'ndan EV HANIMLARINA 1.000 TL ödeme! Maaş gibi iki ayda bir hesaba aktarılıyor! e-Devlet'ten onay alan PTT'den...

Devlet tarafından verilmekte olan bir hayli yardım bulunmaktadır. Bu teşvik ve destek ödemeleri 2022 yılında da devam etmektedir. Devlet tarafından dar gelirli ev hanımlarına maddi yardım bulunmaktadır. Bu yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile sağlanmaktadır. İşte 1000 TL ödemenin detayları!