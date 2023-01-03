Aile Bakanlığı’ndan 4.170 TL ödeme! Zamlı paralar hesaplara yatıyor! E-Devlet’ten başvuran PTT’den alıyor! TCKN sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...

Sosyal yardım desteklerine 2023 Ocak ayında zam yapıldı. Destek ödemesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Daha önce başvuru yapanlar zamlı aylıklarını almayı beklerken, henüz hiç başvuru yapmamış olanlar da zamlı ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet'e yöneliyor. Peki hangi destek ödemelerine zam geldi? Nasıl başvuru yapılır, kimler faydanabilir? İşte yanıtları...