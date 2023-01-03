Aile Bakanlığı'ndan 4.170 TL ödeme! Zamlı paralar hesaplara yatıyor! E-Devlet'ten başvuran PTT'den alıyor! TCKN sonu 0, 2, 4, 6 ve 8 olanlar...
Devlet tarafından yapılan yardım ödemelerine zam yapıldı. Buna göre 65 yaş aylığı 1.920,88, evde bakım desteği 4.170,00, kronik hastalık yardımı 4.170,00, engelli yakını aylığı 1.533,36, engelli aylığı % 40-69 arası 1.533,36, % 70 ve üstü 2.300,05 oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan bu desteklerden yararlanmak isteyenler e-Devlet'ten başvurabiliyor. Şartları karşılayanlara ise ödemeler PTT'den yapılıyor. 2023 yılında yapılan zamla birlikte yüksek ödeme almak isteyenler başvuru detaylarını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
Sosyal yardım desteklerine 2023 Ocak ayında zam yapıldı. Destek ödemesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınmaya devam ediyor. Daha önce başvuru yapanlar zamlı aylıklarını almayı beklerken, henüz hiç başvuru yapmamış olanlar da zamlı ödemelerden yararlanabilmek için e-Devlet'e yöneliyor. Peki hangi destek ödemelerine zam geldi? Nasıl başvuru yapılır, kimler faydanabilir? İşte yanıtları...
EVDE BAKIM MAAŞINA OKKALI ZAM!
Evde bakım maaşı 2023 yılında yapılan zamla birlikte 3.336 TL'den 4.170 TL'ye çıktı. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama - e-devlet kapısı üzerinden yapılabiliyor.
BAKIM PARASI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Bakım parası almak isteyen vatandaşların öncelikle hastaneden bakıma muhtaç kişilerin olduğuna dair rapor alması gerekmektedir. Belge sağlandığı takdirde devlet bakım parası ödemektedir.
Raporun ardından hane içi kişi başına düşen aylık gelir hesaplaması yapılmaktadır. Yapılan hesapta ailenin gelirinin asgari ücretin 2/3'ünden az olması şartı aranmaktadır. Vatandaşlar başvuru yaptıktan sonra Bakım Hizmetleri Değerlendirme Heyeti tarafından belirtmiş oldukları ikamet yerlerinde ziyaret edilirler. Heyetin değerlendirme sonucu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından onaylanmaktadır. Eğer başvuru olumsuz olarak sonuçlanırsa bir ay içinde başvuruda bulunan kişilere bildirilmektedir.
BAKIM PARASI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?
Bakım parasına başvurmak için aşağıdaki evrakları tamamlamanız gerekmektedir.
Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunuzu gösteren kimlik kartınızın bulunması şartı aranmaktadır. Bu nedenle yanınızda mutlaka kimliğinizi götürün.
İkinci olarak devlet hastanelerinin verebildiği engelli raporu evrakını tamamlamanız gerekir.
Bakıma muhtaç kişiye bakan kişi veya da kişilerin gelir ve mal beyanını gösteren belge ise üçüncü şarttır.
Bakım parası yardımı alabilmek için belirtilen bu evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanması ve başvuru sırasında verilmesi gerekir.