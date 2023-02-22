Aile Bakanlığı’ndan 2.760 TL kış desteği! Başvurusu 5 gün içinde onaylanan PTT’den alacak! O belgeleri ibraz etmek yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Devlet tarafından maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara kış ayları için maddi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteği veriyor. Peki, kimler bu ödemelerden yararlanacak? İşte merak edilenler...