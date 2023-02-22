Aile Bakanlığı'ndan 2.760 TL kış desteği! Başvurusu 5 gün içinde onaylanan PTT'den alacak! O belgeleri ibraz etmek yeterli! TCKN 2,4,6,8 olanlar...
Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar, Aile Bakanlığı tarafından verilen desteklerle rahat bir nefes alıyor. Havaların soğumasıyla birlikte devlet 2.760 TL'ye varan kış desteği sağlıyor. Bu yardımlardan yararlanmak isteyenler e-Devlet'e başvuru yaparak destek talep edebiliyor. Başvuru onayı alan kişiler PTT üzerinden ödemelerini alacak. Peki, kimler bu destekten yararlanacak? İşte detaylar...
22.02.2023 11:10 - Son Güncelleme: 22.02.2023 11:10
Devlet tarafından maddi durumu yeterli olmayan vatandaşlara kış ayları için maddi destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşlara doğal gaz ve elektrik desteği veriyor. Peki, kimler bu ödemelerden yararlanacak? İşte merak edilenler...
Zorlu kış aylarında doğal gaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanan, yardıma muhtaç aileler; e-Devlet'e başvuru yaparak destek talep edebiliyor.