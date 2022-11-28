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Haberler Ekonomi Aile Bakanlığı PTT'den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN'a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

Aile Bakanlığı PTT'den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN'a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

Dar gelirlilere kira, elektrik ve gıda yardımları yapılmaya devam ediliyor. Devlet kurumlarının sağladığı desteklerin, yardımların başında kira, doğalgaz, elektrik faturası, gıda yardımları geliyor. Bu destekler tek bir kurum üzerinden sağlanmayıp vatandaşların başvuruda bulunabileceği kurumlar bulunuyor. Kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Peki, kimler kira yardımına başvurabilir? İşte merak edileneler haberimizde!

takvim.com.tr
28.11.2022 11:22 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:22
Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor. İşte yardıma dair merak edilenler!

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Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor.

Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

• Sigortalı olmamak

• Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

• Mal varlığına sahip olmamak

• Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

• Düzenli bir gelire sahip olmamak

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