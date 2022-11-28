Aile Bakanlığı PTT'den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN'a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...
Dar gelirlilere kira, elektrik ve gıda yardımları yapılmaya devam ediliyor. Devlet kurumlarının sağladığı desteklerin, yardımların başında kira, doğalgaz, elektrik faturası, gıda yardımları geliyor. Bu destekler tek bir kurum üzerinden sağlanmayıp vatandaşların başvuruda bulunabileceği kurumlar bulunuyor. Kiralarını ödemek konusunda zorluk çeken dar gelirli aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden yararlanmak için vatandaşların e-devlet üzerinden anlık olarak başvurularını yapabilecekler. Kira yardım tutar ödemeleri de her il için farklı bir şekilde veriliyor. Peki, kimler kira yardımına başvurabilir? İşte merak edileneler haberimizde!
28.11.2022 11:22 - Son Güncelleme: 28.11.2022 11:22
Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor. İşte yardıma dair merak edilenler!
İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı ücretleri 1.150 TL'ye kadar çıkıyor.