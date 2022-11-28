Aile Bakanlığı PTT’den 995 TL ödeme yapacak! 15 gün içinde IBAN’a kartlara yatıyor! TCKN ile FORMU dolduran...

Kira yardımı son dakika haberleri araştırılıyor. Konutları olmayan ve kiralarını ödemek mevzusunda güçlük çeken dar kazançlı aileler için destekler geliyor. Bu desteklerden faydalanmak için kişiler e-devlet üzerinden anlık olarak müracaatlarını yapabilecekler. Bu süreçler içerisinde konutları olmayan ve kirada oturan vatandaşlar için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kira yardımı veriliyor. İşte yardıma dair merak edilenler!