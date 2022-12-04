Aile Bakanlığı evlat yetiştiren ailelere ödeme yapıyor! Aileler online başvuru yapıyor maaşlar çocuklara bağlanıyor! En az 1 çocuğa 350 TL harçlık! Anasınıfı, ilkokul...

Devlet her ay okula giden öğrencilere, çocuklu ailelere destek ödemeleri yapıyor. Başvurmanız halinde siz de yararlanabilirsiniz! Halen bir çok kişi bilmiyor! Çocuk Destek Bileşeni programına başvuru yapıp başvurusu onaylanan vatadaşlar Kasım ayı ödemelerini aldı. Aralık ödemeleri bekleniyor. Peki Çocuk Destek Bileşeni nedir, ne kadar ödeme yapılıyor? İşte yanıtları...