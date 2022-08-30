Aile Bakanlığı 2.000 TL ve üzeri para dağıtıyor! Aileler e-Devleti kullanarak başvuru yapsın! Onay alanın hesabına yatıyor! T.C kimlik NO ile...

Okula giden çocukların ihtiyaçları karşılanıyor. Devlet öğrenciler için harekete geçirdi. Ailelere ödeme yapılacak. Anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede, üniversitede okuyan öğrencileri ve ailelerini ilgilendiriyor. SED ödemelerini bilmeyen yok. Her yıl ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının giderleri karşılansın diye destek ödemesi yapılıyor. Bu yıl da başvurular alınmaya devam ediyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılında halen ödeme hakkında bilgi sahibi olmayanlar için detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2.300 TL ödeme almanın yolu...