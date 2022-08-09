Ağustosta evinizin anahtarı TOKİ'den! Ne 3.000 ne 4.000 sadece 2.058 TL taksitle 2+1 3+1 180 ay vadeli 84,98 m2 konut sahibi olun! 11 ilde başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 81 ilde vatandaşları uygun koşullarda ev sahibi yapmaya son sürat devam ediyor. Ucuza ev sahibi olmanın yolunu arayanlar TOKİ tarafından yapılan 2022 Ağustos ayı güncel kampanyaları takip ediyor. TOKİ şu anda 11 şehirde projelerini sürdürüyor. 2+1 ile 3+1 dairelere sahip olmak isteyenler için gerekli detaylara haberimizde yer verdik. İşte 2022 Ağustos ayı TOKİ 2+1 ve 3+1 uygun fiyatlı dairelerin listesi...