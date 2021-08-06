Ağustos ayı sıfır araba fiyatları belli oldu! 2021 Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Opel güncel araç listesi!
Ağustos ayı sıfır araba fiyatları açıklandı. Markalardan yapılan açıklamaya göre; Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Opel araç listesini açıkladı ve Ağustos ayı içerisinde yapılan kampanyalarla ilgili bilgiler verdiler. 2021 Ağustos ayında araç almak isteyen vatandaşlar, araçların fiyatlarının değişip değişmediğini öğrenmek istiyor. Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Opel güncel araç listesine haberimizden ulaşabilirsiniz! İşte, Ağustos ayı sıfır araba fiyatları!
2021 Ağustos ayı sıfır araba fiyatları! Fiat, Ford, Honda, Kia, Mazda, Opel sıfır araba fiyatları sorgulanan konulardan birisi oldu. Sıfır araç almak isteyen ve bunun için hesap yapan vatandaşlar, Ağustos ayı sıfır araba fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Uzmanlara göre Ağustos ayında araç taleplerine artış yükselecek ve sıfır araba fiyatları da artış gösterecek. Peki; 2021 Ağustos ayı sıfır araba fiyatları ne kadar?
FIAT
Fiat Egea Cross, 95 hp güç ve 127 Nm tork üreten 1.4 Fire benzinli, 100 hp güç ve 190 Nm tork üreten 1.0 Firefly turbo benzinli, 95 hp güç ve 200 Nm tork üreten 1.3 Multijet dizel ve 130 hp güç ve 320 Nm tork üreten 1.6 Multijet dizel motor seçenekleriyle satılmaktadır.
Fiat Egea Cross 1.4 Fire ve Fiat Egea Cross 1.6 Multijet 6 ileri manuel, Fiat Egea Cross 1.0 Firefly ve Fiat Egea Cross 1.3 Multijet 5 ileri manuel şanzımanla satılmaktadır.
Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP 179.900 182.900 184.900
Fiat Egea Cross Street 1.0 Firefly 100 HP 205.900 209.900 211.900
Fiat Egea Cross Street 1.3 M.Jet 95 HP 213.900 219.900 221.900
Fiat Egea Cross Urban 1.4 Fire 95 HP 187.900 191.900 193.900
Fiat Egea Cross Urban 1.0 Firefly 100 HP 213.900 218.900 220.900
Fiat Egea Cross Urban 1.3 M.Jet 95 HP 221.900 228.900 230.900
Fiat Egea Cross Urban 1.6 M.Jet 130 HP 292.900 299.900 299.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.4 Fire 95 HP 199.900 205.900 207.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.0 Firefly 100 HP 225.900 278.900 280.900
Fiat Egea Cross Lounge 1.6 M.Jet 130 HP 296.500 307.900 309.900
HONDA
Honda Civic Sedan 1.6L Benzin Elegance CVT Otomatik 303.400 312.600 312.600
Honda Civic Sedan 1.6L ECO Elegance Benzin/LPG CVT Otomatik 308.700 318.000 318.000
Honda Civic Sedan 1.6L ECO Executive Benzin/LPG CVT Otomatik 330.700 340.700 340.700
Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Elegance CVT Otomatik 331.200 341.200 341.200
Honda Civic Sedan 1.5L VTEC Turbo Benzin Executive+ CVT Otomatik 352.800 363.400 363.400
KIA
Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT Benzin Otomatik 170.900 176.900 178.900
Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT Benzin Otomatik
172.900 178.900 180.900
Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT Benzin Otomatik
178.000 183.900 184.900
Kia RIO 1.2L 84 PS Cool Benzin Manuel
162.900 175.900 175.900
Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Benzin Otomatik 199.900 209.900 209.900
Kia RIO 1.4L 100 PS Elegance Konfor Benzin Otomatik 212.900 224.900 224.900
Kia RIO 1.4L 100 PS DCT Prestige Benzin Otomatik 226.900 231.600 231.600