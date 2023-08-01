Ağustos ayı Aile sosyal yardım paraları YATTI MI, ne zaman yatacak? Aile destek ödeme TAKVİMİ 2023! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!

2023 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenli olarak ödenmeye devam eden sosyal yardım paraları, Ağustos ayında da vatandaşlara ulaştırılmaya devam ediyor. Ödemelerin yatıp yatmadığına dair bilgilere erişim sağlamak için e-Devlet kapısı üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Peki Ağustos ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Aile destek ödeme takvimi! Sorgulama ekranı ve listesi...
Aile Destek Programında ödeme süreleri uzatıldı. 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere verilen Aile Destek Programı ödemesi hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan " Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullandı. Peki Ağustos ayı Aile sosyal yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte yanıtı...
AĞUSTOS AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Ağustos ayına girilmesiyle birlikte Aile sosyal yardım paraları hakkında araştırmalar da hızlandı. Her ay düzenli yapılan ödemelerin Ağustos ayı taksitleri henüz hesaplara yatmadı. Geçtiğimiz ay ise 11 Temmuz itibarıyla hesaplara yatırılmıştı. Ağustos ayıyla ilgili bir gelişme olduğunda haberimizde yer verilecektir.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:
450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL
450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL