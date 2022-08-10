Ağustos 2022 emekli promosyonu yattı mı? 7.750 TL'ye yükseldi! Akbank, Yapı Kredi, İNG, TEB, Denizbank, Fibabanka, İş Bankası, Garanti promosyon ne zaman yatar?

1) Promosyon tutarını bankalar istediği gibi belirleyebiliyor mu?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile protokol imzalayan bankalar promosyon ödemesi yapıyor. Bu protokolde en düşük promosyon tutarı belirleniyor. Bankalar bunun altında ödeme yapamıyor ama üstüne çıkabiliyor.