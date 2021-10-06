Ağızların tadı kaçtı! Sadece uzaktan bakmak zorunda kalabilirsiniz: Sıfır veya ikinci el araba almak isteyen herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'de pek çok vatandaş araba sahibi olmak istiyor. Fakat bundan sonra yalnızca uzaktan bakmak mecburiyetinde kalabilirsiniz. Corona virüsü salgını sürecinde çoğu otomobil fabrikasının üretime ara vermesi fiyat yükselişine niçin olmuştu. Dünya çapında yaşanan çip krizi de bu yükselişi destekledi. Son olarak gelen bir habere göre ise Mazda, yarı iletken çip tedarik sorunu niçiniyle 2 fabrikasında üretimi durdurma kararı aldı.