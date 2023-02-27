AFAD 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Hane Başı Destek Ödeme sonucu sorgulama ekranı ve ÖDEME LİSTESİ 2023
Depremzedelere 10 bin tl yardım başvurusu ile destek verilecek. AFAD'dan yapılan açıklamada, ''Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10 bin TL tutarındaki hane başı destek ödemeleri başlamıştır.'' ifadeleri kullanıldı. Peki, 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Deprem yardımı başvuru nasıl, nereden yapılır? Şartı ne, kimlere verilecek? İşte e-Devlet 10 bin TL deprem yardımı başvuru ve sorgulama ekranı...
DEPREMZEDE 10 BİN TL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI E-DEVLET! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerde hane başına destek ödemesi yapılacak. 10 bin TL tutarındaki bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve ekranını sorguluyor. Peki AFAD 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Hane Başı Destek Ödeme sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ödeme takvimi ve diğer detaylar...
AFAD 10 BİN TL DEPREM YARDIMI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve tam 11 ilde yıkıcı etkileri olan iki büyük deprem sonrası AFAD tarafından destek ödemesi yapılacağı duyurulmuştu. Söz konusu ödemelerin hesaplara yatmaya başladığı açıklandı.
AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 2 depremin ardından konutları hasar görenlere yönelik 10 bin TL tutarındaki 'Hane Başı Destek Ödemeleri'nin yapılmaya başlandığı belirtilerek "Hasar tespit çalışmaları sahada devam etmekte olup, çalışmalar sonuçlandıkça ödemeler yapılmaktadır.
Ödemeler; AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişiklik Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirilmektedir. Şu ana kadar 337 bin 933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.