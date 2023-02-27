AFAD 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Hane Başı Destek Ödeme sonucu sorgulama ekranı ve ÖDEME LİSTESİ 2023

DEPREMZEDE 10 BİN TL YARDIM BAŞVURU VE SORGULAMA EKRANI E-DEVLET! Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen illerde hane başına destek ödemesi yapılacak. 10 bin TL tutarındaki bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartları ve ekranını sorguluyor. Peki AFAD 10 bin TL deprem yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Hane Başı Destek Ödeme sonucu sorgulama nasıl yapılır? İşte ödeme takvimi ve diğer detaylar...