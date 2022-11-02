Adeta can suyu oldu! SGK binlerce kişiye toplu para verecek! Ödenen para nakit olarak hesaplara aktarılıyor!

SGK her yönden avantajlı bir hizmet tecrübesini vatandaşlara sunması bekleniyor. SGK bağlamında beklenilen açıklamaların tamamı vatandaşlar için beklenilen açıklamalar arasında bulunuyor. Peki, SGK için ödenecek toplu para miktarı ne kadardır? Dahası bu toplu ödemeden herkes faydalanacak mıdır? İşte bu ve benzer suallere dair merak edilen ayrıntıların tamamı!