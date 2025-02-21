A’dan Z’ye yeni liste oluştu: Emekliye 40 bin TL promosyon verilir mi? SSK, Bağkur’luya mart ayında...

Emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, bankalar emeklilere yönelik promosyon tutarlarını artırmaya hızla devam ediyor. Son dönemde artan promosyon ödemeleri, emeklilerin ek gelir elde etmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Mevcut promosyon ödemeleri 27 bin liraya kadar ulaşırken, bankaların bu tutarı 30 bin ve hatta 40 bin liraya çıkarması gündemde. Emekliler, bu gelişmelerden yararlanarak bütçelerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bankaların sunduğu avantajlar ve değişen tutarlar, emekli bireylerin dikkatini çekmeye devam ediyor.
Bankalar Arası Rekabet: 27 Bin Lira Promosyonun Sınırları
Bugüne kadar bankalar, emekli maaşlarına göre belirli promosyon tutarları sunuyordu. Bu tutarlar genellikle 5 bin TL ile 27 bin TL arasında değişiyor. Ancak son dönemlerde 30 bin TL'ye kadar çıkabilecek promosyon ödemeleri hakkında çeşitli iddialar gündeme gelmiş durumda.
Özellikle Mart ayında SGK ile bankaların yapacağı toplantı ve anlaşmalar sonucunda bu rakamların artması bekleniyor. 27 bin TL'ye kadar çıkan promosyonların 30 bin TL'ye ulaşabileceği ifade ediliyor.
Hatta bazı kaynaklar bu tutarın 40 bin TL'ye kadar yükselmesi yönünde söylentiler olduğunu belirtiyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem emeklilere seslenerek "Benim bir tavsiyem var Mart ayını beklemek gerekiyor. Çünkü mart ayında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar yeni sözleşmeler imzalayabilir." ifadelerine yer verdi.
40 BİN LİRA SÖYLENTİLERİ VAR
Erdem, promosyon tutaları ile ilgili olarak "Bugün 27 bin liraya ulaşan rakamlar 30 bin liraya kadar çıkabilir. Hatta 40 bin lira söylentileri var" dedi.
Promosyon Tutarları Maaş Dilimlerine Göre Belirleniyor
Emekli promosyonları, ödeme yapılacak kişinin maaşına göre değişiklik gösteriyor. Bankalar, emeklilere şu an için farklı maaş dilimlerine göre belirli promosyon ödemeleri sunuyor.
Örneğin maaşı 10 bin TL'nin altında olan emeklilere düşük, 20 bin TL ve üzeri maaş alanlara ise yüksek promosyon ödemeleri yapılıyor.
Bankalar arasındaki rekabet ve bu ödemelerin yıllık olarak 36 ay taahhüt karşılığında yapılması, emeklilerin farklı teklifler almasına olanak tanıyor.
27 Bin Lira Promosyonu Almak İçin Hangi Şartlar Geçerli?
Bankalardan 27 bin liralık promosyon almak için belirli şartlar bulunuyor. Bu şartlar arasında en dikkat çekeni, emeklinin o bankada en az 36 ay kalma sözü vermesi ve ayrıca otomatik ödeme talimatı vermesi gerektiği.
Ek olarak emeklilerin kredi kartı başvurusunda bulunması da bu promosyonu alma koşulları arasında. Bu tür bir taahhütle, emekliler yüksek promosyon ödemelerinden faydalanabiliyor.
Mart Ayı Beklentisi: Emekli Promosyonları İçin Yeni Anlaşmalar Geliyor
Bankalarla Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında Mart ayında yapılacak yeni anlaşmalar, emekli promosyonları tutarlarını yeniden şekillendirebilir. Uzmanlar, bu dönemde yapılan görüşmelerin promosyon tutarlarını artırabileceğini öngörüyor.
Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, emeklilere Mart ayını beklemelerini önerdi. Erdem, bu tarihlerde yapılacak anlaşmalarla promosyon tutarlarının 30 bin TL'ye kadar yükselebileceği görüşünde.
Promosyon İptali ve Yeni Başvuru İmkanları
Emekli promosyonu almak isteyenler için başka bir önemli nokta, promosyon sözleşmesinin iptali ve yeni başvuru yapma hakkıdır. Eğer emekli, mevcut bankasıyla yapılan anlaşmadan memnun değilse, Mart ayında bankasını değiştirebilir. Bunun için cayma hakkını kullanarak eski bankasıyla olan sözleşmeyi sonlandırabilir.
Emekli Promosyonu İçin Bankaların Teklifleri
Emeklilere promosyon ödemesi yapan bankalar, maaş dilimlerine göre farklı tutarlarda promosyon ödemeleri sunuyor. Öne çıkan bazı bankaların promosyon teklifleri şu şekilde:
Halkbank: 10.000 TL-14.999 TL maaş arası için 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Vakıfbank: 10.000 TL altı maaşlar için 5.000 TL, 10.000 TL-15.000 TL arasında 8.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL arasında 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri için ise 12.000 TL promosyon veriliyor.
İş Bankası: 10.000 TL-14.999 TL için 8.000 TL, 15.000 TL-19.999 TL için 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 12.000 TL promosyon ödemesi yapılmakta.
Garanti BBVA: 10.000 TL altı maaşlar için 6.250 TL, 10.000 TL-15.000 TL için 10.000 TL, 15.000 TL-20.000 TL için 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri maaşlar için ise 15.000 TL promosyon avantajı sunuluyor.
(Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'den alınmıştır.)