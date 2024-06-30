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A'dan Z'ye ilave ödeme cetveli çıkarıldı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklisine zam farkı bordrosu verildi!

Temmuz ayı Türkiye'deki SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir dönem olacak. 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileri milyonlarca emeklinin maaşına yansıtılacak zam oranını belirleyecek. Şu anda piyasa katılımcıları ve uzmanlar zam oranlarının %25.81 ile %26.61 arasında değişeceğini öngörüyorlar.

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 15:51 Güncelleme 30 Haziran 2024, 15:51
A’dan Z’ye ilave ödeme cetveli çıkarıldı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklisine zam farkı bordrosu verildi! 1

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artışı doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılın ilk beş ayında enflasyon %22.72 olarak gerçekleşti. Haziran ayı için ise %2.52'lik bir enflasyon tahmin ediliyor, bu da ilk 6 aylık enflasyon oranını %25.81 olarak işaret ediyor.

A’dan Z’ye ilave ödeme cetveli çıkarıldı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklisine zam farkı bordrosu verildi! 2

İşte zam tahminleri!

A’dan Z’ye ilave ödeme cetveli çıkarıldı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklisine zam farkı bordrosu verildi! 3

GERİ SAYIM BAŞLADI

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artışı doğrudan etkileyecek.

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