A'dan Z'ye ilave ödeme cetveli çıkarıldı! 4A 4B 4C SSK BAĞKUR emeklisine zam farkı bordrosu verildi!

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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran enflasyon verileri, emekli maaşlarındaki artışı doğrudan etkileyecek. Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yılın ilk beş ayında enflasyon %22.72 olarak gerçekleşti. Haziran ayı için ise %2.52'lik bir enflasyon tahmin ediliyor, bu da ilk 6 aylık enflasyon oranını %25.81 olarak işaret ediyor.