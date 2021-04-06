Acil nakit ihtiyacı olanlara müjde geldi! 15.000 TL anında gelir belgesiz kredi kampanyası devam ediyor

Koronavirüs salgını 2020 yılından bu yana devam ediyor. Salgının ne zaman biteceği konusunda spekülasyonlar devam ederken pandemi tedbirleri nedeniyle birçok vatandaşın mali sıkıntıları oluşmaya başladı. İhtiyaç kredisi, bankaların acil nakite ihtiyaç duyan müşterilerine sunduğu bir hizmettir. Kişilerin, düşük tutarlı kredilerini, TL, döviz ve ya değişken faiz uygulaması ile alabildikleri bu hizmet; tüm bankalarca en fazla 36 aya kadar taksitlendirilmektedir. Müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilen kredi; Tatil, Evlilik, Eğitim, Emeklilik, Sağlık ve bazı özel dönemlerde Yılbaşı, Bayram Kredisi gibi isimler ile kullanıma sunulmaktadır. Rekabet içerisindeki bankalar, ihtiyaç kredilerinde bazı özel uygulamalara gidebilmektedir.