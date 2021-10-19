Acil aranıyor, hemen işe alınacak! Tecrübeli olun ya da olmayın fark etmiyor! İŞKUR üzerinden binlerce işçi personel alım ilanı

İş arayanlara İŞKUR'dan müjde! İŞKUR aracılığı ile 2021 yılında binlerce personel alınacak. Tecrübeli olun ya da olmayın fark etmiyor, herkes iş bulabilecek. Beden işçisi, ön muhabese, temizlik ve güvenlik görevlisi, satış danışmanı, kaynakçı ve daha bir çok meslek kolunda işçi personel alımı gerçekleştirilecek. İş hayali kuran vatandaşlar İŞKUR aracılı ile kendilerine uygun mesleği seçerek başvuruda bulunacak. Acil işçi arayanlar başvuranları hemen işe alıyor. İşte açık iş ilanları ve başvuru detayları...