AÇIKLANIYOR... SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geliyor son 6 aylık enflasyon verilerine göre...
Milyonlarca emekli ve memurun beklediği maaş zammı artık kesinleşiyor. Son 5 aylık enflasyona göre memura yüzde 12.46'lık zam netleşmişti. Gözler bu kez Son 6 aylık enflasyon verilerinde! Aralık enflasyonu TÜİK tarafından açıklandıktan sonra 2022 yılında emekli ve memur maaşlarına gelen zam da belli olacak. Tahinler ışığında 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında değişebileceği gibi, ek zam da gündemde yer alıyor. Asgari ücrete yapılan dev zam sonrası emekli ve memur maaşlarının da heyecanı iyice arttı, beklenti yükseldi. Zammın yüzde 20'ye dayanacağı konuşuluyor. İşte masadaki kritik rakamlar...
SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geliyor son 6 aylık enflasyon verilerine göre masaya yatırılan rakamlar yüzleri güldürüyor. 2022 emekli ve memur zammında kesin oranın belirlenmesine artık çok az bir süre kaldı. Haftalardır 13.5 milyon vatandaş alacakaları zammın ne kadar olduğunu araştırıyordu. O gün geldi çattı! Yeni yıla girildi gözler hemen Pazartesi gününe çevrildi. Peki 2022 en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte yanıtları...
Yüzde 5-10 arasında tahminler konuşuluyor. Bu da son 6 aylık enflasyonun yüzde 15-20 arasında olabileceğine işaret ediyor. Bir yandan da ek zam da bekleniyor. Asgari ücretin açıklanmasının ardından memur ve emekli kesiminde büyük bir beklenti oluştu. Vatandaşlar temmuzda yüzde 3 toplu sözleşme zammı + yüzde 5.45 enflasyon farkı almıştı. Gelelim 6 aylık enflasyona...
Sson 6 aylık enflasyon yüzde 15 çıkarsa yüzde 12 fark alacak. Bu farka bir de 1 Ocak itibarıyla geçerli yüzde 5'lik toplu sözleşme zammı eklenecek yani ek zam hariç yüzde 17 olacak. Enflasyon daha yüksek çıkarsa bu zam yüzde 20'ye dayanacak. Memur kesimine seyyanen artış veya temmuzdaki yüzde 7'lik zammın öne çekilmesi gibi seçenekler de konuşuluyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAYACAK
Asgari ücrete yapılan yüzde 50.5'lik zammın ardından sırada memur ve emekliler var. Ocak itibarıyla bu kesimin maaşında hatırı sayılır artışlar olması bekleniyor. Açıklamalar da o yöndeydi. 3 Ocak'ta, aralık enflasyonu açıklanacak ve dolayısıyla 2021'in ikinci 6 aylık enflasyonu da netleşmiş olacak. Buna bağlı olarak memur ve emekliye zam oranı da kesinleşecek. Bunu, aynı gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.