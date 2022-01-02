AÇIKLANIYOR... SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geliyor son 6 aylık enflasyon verilerine göre...

SSK ve Bağkur emeklisi de, memur ve memur emeklisi de yaşadı! Ocak ayında rekor zam geliyor son 6 aylık enflasyon verilerine göre masaya yatırılan rakamlar yüzleri güldürüyor. 2022 emekli ve memur zammında kesin oranın belirlenmesine artık çok az bir süre kaldı. Haftalardır 13.5 milyon vatandaş alacakaları zammın ne kadar olduğunu araştırıyordu. O gün geldi çattı! Yeni yıla girildi gözler hemen Pazartesi gününe çevrildi. Peki 2022 en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar? Emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak? İşte yanıtları...