Açıklama geldi! Otomobil fiyatları düştü mü? 48 ay vadeli 100 bin TL taşıt kredisi için Vakıfbank, Akbank, Ziraat Katılım ve Halkbank maliyetleri...
Otomobil piyasalarında yeni hareketlilik görülmeye başladı. BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben tarafından yeni düzenlemeye ilişkin açıklama gelmesinin ardından birçok banka ve finans kurumu 0 km ve ikinci el taşıt kredilerinde yeni kampanyalar imza attı. Özellikle son dönemde artan otomobil fiyatlarında karşı avantajlı oranlarla kredi kullanmak isteyenler için özel oranlar kapıda. Kamu ve özel bankaların yanı sıra birçok otomobil firması ile anlaşmalı finans kuruluşları tarafından uygun faiz oranları ve geri ödeme seçenekleri ile kredi sunulmaya devam ediyor. İşte taşıt kredilerinde en iyi oranlar ve otomobil piyasalarında son durum.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından açıklanan yeni verilere göre ayrıca 2022 yılının Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının bir önceki yılın aynı ayına göre %12,8 oranında azaldığı ve 38 bin 131 adet olarak gerçekleştiği ifade edildi.
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ise geçtiğimiz haftalarda taşıt kredilerine ilişkin yeni düzenlemeleri gündeme getirmesinin ardından vatandaşlar yeni dönemde otomobil fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceğini de merak etmeye başladı. Birçok kişi ise önümüzdeki dönemde araç fiyatlarında düşüş yaşanabileceğini aktarıyor.
En Uygun Taşıt Kredileri
Bir yandan otomobil fiyatları artarken diğer yandan taşıt kredilerinde uygun oranlar takip edilmeye devam ediyor. BDDK düzenlemesi öncesinde cazip oranlar ile kredi kullanmak isteyenler ise uygun oranlara sahip bankalar ve finans kuruluşlarını araştırmaya başladılar.