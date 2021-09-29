Açık kapı bırakıldı! Geri ödeme şartı martı yok: Paralar 2 gün içinde hesaplara yatacak! 750 TL, 875 TL...
Emekli maaşı promosyonları için bankalar adeta yarışa girmiş durumda. Bu anlamda bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bankalarına taşımaları durumunda promosyon ödemesi yapıyor. Kuveyt Türk Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Banka, emekli promosyon ödemelerine dair detayları açıkladı. Emekli maaşını Kuveyt Türk'ten alan emeklilere 1.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Buna göre, 2.500 TL ve üzeri emekli maaşı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilecek.
Emeklilerimizin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bankamız vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir. Banka promosyonları şu anda kamuda ya da özel sektörde aktif olarak çalışan ve kamu ya da özel kurumlardan emeklilik hakkını elde ederek emekli aylığı alan vatandaşlara verdiği paradır. 2017 senesinde Hükümet, Sosyal Güvenlik Kurumu vasıtası ile bankalarla bir protokol imzalamıştı. SGK ilaveten kamu bankaları dışında, 18 özel banka ile de emeklilere banka promosyonu ödemesi amacıyla uyuşma imzalamış ve ödemeler Mart ayından itibaren ödenmeye başlanmıştı.
EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİYLE İLGİLİ DETAYLAR;
SGK emekli maaşı (Emekli Sandığı, SGK, BAĞ-KUR) ödemelerini, bankamız vasıtasıyla alan ve promosyon müracaatında tespit edilen bütün müşterilerimize;
1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alanlara 750 TL,
1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 875 TL,
2.500 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara 1.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.
Emekli Promosyonu Alabilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?
Emeklilerimizin promosyon ödemesinden yararlanabilmeleri amacıyla maaş ödemelerini 3 sene süresince bankamız vasıtasıyla alacaklarına dair müracaatta bulunmaları yeterlidir.
Emekli maaşını bankamıza yeni taşıyan müşterilerimiz maaşlarını en az 1 defa bankamızdan aldıktan sonra, sahip olunan emekli maaş müşterilerimizse beklemeksizin en yakın Kuveyt Türk şubesine gelerek promosyon müracaatında bulunmalarını takiben 3 iş günü ardından ödeme müşterimizin hesabına gerçekleştirilmektedir.
Birden çok emekli maaşı alanların promosyon talebinde bulunmaları halinde maaşlarının toplamı öneme alınarak tek promosyon ödemesi yapılacaktır.