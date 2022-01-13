Abesle iştigal etmeyin! Günlük 38 TL’ye emekli olma müjdesi verildi! Çalışmayanlar, ev hanımları şartlar belli oldu!

Çalışmayana Emeklilik Hakkı Var Mı?

SSK, Bağ Kur veya Emekli Sandığı kapsamında herhangi bir sigorta koluna bağlı olarak bir işte çalışmayanlar için emeklilik hakkı SGK tarafından sağlanıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından isteğe bağlı sigortalılık türünde yapılan düzenleme kapsamında, emeklilik için gereken prim, yaş ve sigortalılık süreleri yeni düzenlemeler ile herkesin yararlanması için çok daha basit bir hale getirildi.