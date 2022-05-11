ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA: Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon beklentisi: Yükselirse altın, dolar...

11 MAYIS ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Mart ayında açıklanan ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelmiş ve 40 yılın zirvesini yenilemişti. 11 Mayıs itibariyle de Nisan ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu noktada' ABD enflasyon beklentisi ne? 11 Mayıs ABD enflasyon yükselirse altın, dolar ne olur?' soruları gündeme geldi. Piyasa beklentisi Nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönünde! İşte detaylar...