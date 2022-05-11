ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA: Nisan ABD enflasyonu yüzde kaç? 11 Mayıs ABD enflasyon beklentisi: Yükselirse altın, dolar...
Son dakika ABD enflasyon verisi milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Bugün açıklanacak veriler ışığında altın ve dolarda hareketlilik yaşanması bekleniyor. ABD enflasyon verileri için geri sayım devam ederken vatandaşlar ABD enflasyon beklentisi ne? 11 Mayıs ABD enflasyon yükselirse altın, dolar ne olur? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Geçtiğimiz Mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselmiş, yıllık bazda ise yüzde 8,5 olmuştu. Nisan aynın enflasyon verileri de 11 Mayıs Çarşamba bugün açıklanacak. İşte 11 Mayıs ABD enflasyon rakamları hakkında son dakika gelişmeler...
11 MAYIS ABD ENFLASYON VERİLERİ SON DAKİKA! ABD enflasyon verileri sabah saatlerinden itibaren merak ediliyor. Mart ayında açıklanan ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelmiş ve 40 yılın zirvesini yenilemişti. 11 Mayıs itibariyle de Nisan ayının enflasyonu hakkında yoğun araştırmalar başladı. Bu noktada' ABD enflasyon beklentisi ne? 11 Mayıs ABD enflasyon yükselirse altın, dolar ne olur?' soruları gündeme geldi. Piyasa beklentisi Nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönünde! İşte detaylar...
ABD ENFLASYON VERİLERİ BUGÜN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ABD enflasyon rakamları 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü açıklanacak. Açıklamanın saat 16:00'da yapılması bekleniyor.
ABD ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?
Piyasalarda gözler Nisan ayı ABD enflasyon verisinde! Piyasa beklentisi nisan ayında ABD enflasyonun yüzde 8,1 gelmesi yönündeyken; mart ayında ABD enflasyonu yüzde 8,5 gelerek 40 yılın zirvesini yenilemişti.
ABD enflasyonu piyasa beklentilerinin üzerinde gelirse, bu veri sonucunda ABD Merkez Bankası (Fed) sıkılaşma politikasında vites yükseltebilir. Piyasalarda gelecek tepki ise, ABD tahvil faizlerinde yaşanan yükselişin devamı ve dolar endeksinde güçlenmenin sürmesi; ters korelasyon etkisiyle de altın fiyatlarında düşüşün hızlanması şeklinde gerçekleşebilir. ABD verisi piyasa beklentilerinde ya da altında gerçekleşirse, bu durum altın fiyatlarını güçlendirecektir.
YAPILAN SON AÇIKLAMA
ABD mart ayı Enflasyon verileri açıklandı. Böylelikle mart ayında enflasyon yüzde 1,2 oranında yükselirken; yıllık bazda ise yüzde 8,5 olarak gerçekleşti.
Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun aylık bazda yüzde 1,2 oranında; yıllık bazda ise yüzde 8,4 seviyesinde gelmesi yönündeydi. ABD'nin enflasyonu önceki ay ise yüzde 7,9 seviyesinde gerçekleşerek 41 yılın zirvesini yenilemişti.
ABD enflasyonunda yaşanan yükselişte Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle enerji fiyatlarında yaşanan yükseliş en büyük neden olarak görülüyor.