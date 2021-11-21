A101'in indirimleri başladı! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı, teknolojik ürünler... 20 TL bile değil! Hafta sonu aktüel kataloğu yayında
A101'in yeni indirimleri vatandaşları şoka uğrattı. Et, yağ, yoğurt, peynir, kuru fasülye, çay, salça, zeyin, yüzey temizleyicisi, yumuşatıcı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, şampuan ve elektronik ürünlerde fena indirimler yapıldı. Hafta sonu vatandaşlar soluğu zincir marketlerde alıyor. Haftalık ya da aylık alışverişe çıkanlar öncesinde marketlerin aktüel ürünler kataloğunu inceliyor. İşte A101'in yepyeni aktüel ürünleri...
21.11.2021 14:27
- Son Güncelleme: 21.11.2021 14:27
Beklenen A101 indirim kataloğu yayınlandı. Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yeni kataloga neler var neler? Mutfak ihtiyaçlarından teknolojik aletlere çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için tencere tabaklardan, tuvalet banyo için gerekli olan temizlik malzemeleri ve şampuanlara envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. Çoğu 20 TL'nin altından satılıyor! İşte A101'in indirimleri tam liste!