A101’in indirimleri başladı! Sıvı yağ, et, salça, tuvalet kağıdı, teknolojik ürünler... 20 TL bile değil! Hafta sonu aktüel kataloğu yayında

Beklenen A101 indirim kataloğu yayınlandı. Vatandaşların sabırsızlıkla beklediği yeni kataloga neler var neler? Mutfak ihtiyaçlarından teknolojik aletlere çeyiz alışverişi yapmak isteyenler için tencere tabaklardan, tuvalet banyo için gerekli olan temizlik malzemeleri ve şampuanlara envai çeşit üründe büyük indirimler yapıldı. Çoğu 20 TL'nin altından satılıyor! İşte A101'in indirimleri tam liste!